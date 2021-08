“Bonus termali”. Catanzaro: “Le Terme Sciacca ed Acireale ancora chiuse per immobilismo governo Musumeci”

“Adesso il bonus c’è, peccato che in Sicilia gli stabilimenti termali pubblici più prestigioso siano ancora chiusi…”. Lo dice Michele Catanzaro, parlamentare regionale del PD a proposito dell’agevolazione prevista dal Ministero dello Svilupo economico che coprirà fino al 100% dei servizii termali acquistati.

“I ‘bonus termali’ previsti nel decreto del Ministero, finalizzati a sostenere l’acquisto da parte dei cittadini di servizi presso gli stabilimenti termali accreditati, sono una buona cosa ma per la Sicilia suonano come una ‘beffa’: le Terme di Sciacca e le Terme di Acireale, che vantano una tradizione antica e importante, continuano ad essere chiuse al pubblico ed in stato di abbandono, anche a causa di un colpevole immobilismo del governo Musumeci che da anni deve predisporre un bando per la ricerca di un acquirente o ad altre soluzioni realizzabili per i due stabilimenti termali”, aggiunge Caranzaro.

“La Sicilia – dice ancora Catanzaro – possiede un patrimonio termale di indiscusso valore, risorse potenziali che possono e devono diventare reali punti di forza del sistema turistico regionale e fonte di sviluppo economico ed occupazionale. Il bonus terme che in queste due strutture non si può utilizzare – conclude Catanzaro – è uno schiaffo all’economia regionale, alla Sicilia tutta ed a quel mondo giovanile che ancora crede in una rinascita”.