Bonificata l’area antistante al Palazzo Lo Iacono di Agrigento. Era stato il movimento Culturale “Il Centro Storico di Agrigento” a chiedere di intervenire. I ragazzi del Centro Storico di Agrigento in un post, pubblicato sulla pagina Facebook , commentano così: “Circa due settimane fa, abbiamo fatto richiesta al Sindaco Francesco Miccichè e all’assessore all’ecologia Aurelio Trupia, di interessarsi dell’area antistante al palazzo Lo Iacono. Ricordiamo ai nostri lettori, che negli ultimi mesi,- continuano i ragazzi del Centro Storico – l’area interessata era totalmente piena di rifiuti e scarti edilizi e con macchine parcheggiate giorno e notte. Ringraziamo il Sindaco Miccichè e l’assessore Trupia per aver messo in moto quanto necessario per poter eseguire i lavori necessari per la pulizia e la bonifica dell’area. Ancora una volta il nostro movimento, invita ognuno a diventare “CUSTODI” del patrimonio comune”.