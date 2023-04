“Grazie alla nostra presenza si è tenuto il Consiglio Comunale del 27 aprile scorso”. A parlare i Consiglieri Alessia Bongiovì e Roberta Zicari, che proseguono: “Sempre più spesso, oramai, accade che la nostra presenza in Consiglio Comunale sia determinante per lo svolgimento dei lavori d’Aula. Sia in Commissione che in Aula, lavoriamo in perfetta sintonia nell’esclusivo interesse della città.”