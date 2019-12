Bonfissuto ribalta l’Italia: oggi i panettoni di qualità sono siciliani – VIDEO

Agrigento Oggi compie 10 anni. Nell’ambito di questa ricorrenza vogliamo dare spazio a quell’Agrigento economica, imprenditori e commercianti di successo, che hanno saputo emergere nonostante tutto. Storie belle e che possano servire da monito, perché qui c’è necessità di ripartire. Il direttore di Agrigento Oggi, Domenico Vecchio, dopo aver intervistato Sergio Vella, a capo della Seap di, una vera eccellenza non solo per la città di Agrigento ma per tutto il territorio siciliano, è andato a trovare Giulio Bonfissuto. Titolare di una pasticceria di successo che ha sede a Canicattì. Tra i prodotti di punta la varietà di panettoni con importanti novità che vengono svelate dallo stesso imprenditore.