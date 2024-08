Lillo Bonfatto si prepara alla sua prima sfida ad Agrigento da allenatore dell’Akragas, con l’obiettivo di iniziare al meglio la stagione. Il derby di Coppa Italia contro il Licata, in programma domenica prossima, è già nell’aria e la tensione si fa sentire. “È una partita molto sentita, dobbiamo recuperare brillantezza e andare forte”, ha dichiarato Bonfatto.

L’Akragas ha già disputato sette test amichevoli per arrivare a questo appuntamento in uno stato di forma ottimale. Gli avversari sono stati tutti di categoria inferiore, e ora è arrivato il momento di affrontare un vero banco di prova. Nell’ultimo test, giocato allo stadio Esseneto di Agrigento, l’Akragas ha superato 4-0 la Vigor Gela, squadra che milita nel campionato di Promozione. L’allenamento congiunto ha fornito a mister Bonfatto utili indicazioni in vista del match contro il Licata.

Bonfatto: “Il derby è una partita molto sentita, dobbiamo recuperare brillantezza e andare forte”

Guarda l’intervista



“Sinceramente, abbiamo fatto un passo indietro rispetto all’ultima prestazione, ma ci può stare perché i carichi di lavoro questa settimana erano importanti”, ha ammesso Bonfatto. “Ora che la fase del ritiro è terminata, da questa settimana iniziamo a prepararci sia mentalmente che fisicamente per la partita contro il Licata.”



Dopo un primo tempo con molte occasioni, soprattutto per i padroni di casa, la ripresa ha visto l’Akragassbloccare il punteggio con Bevilacqua, seguito dai gol di Lo Faso e Grillo. In chiusura, il giovane Riggio ha segnato il quarto gol. Buona la presenza di pubblico sugli spalti, a testimoniare l’entusiasmo che circonda la squadra.

“Rappresentiamo una città blasonata e quello che non deve mai mancare è il ritmo”, ha proseguito Bonfatto. “Dobbiamo cercare di dettarlo e non fermarci mai. Anche se c’è un po’ di fatica, dobbiamo essere bravi a superarla.”



Il mister ha voluto mettere in guardia i suoi giocatori sull’importanza del derby: “Sappiamo che quello di domenica sarà un derby molto sentito da tutti, quindi dobbiamo prepararci bene e andare in campo per dare il massimo e onorare sempre la maglia.”



Infine, Bonfatto si è detto soddisfatto dello stato di forma della squadra e del lavoro svolto finora. “Dobbiamo arrivare alla sfida con il Licata un po’ più brillanti e cercare di fare una grande partita”, ha concluso, “perché sono convinto che, con l’atteggiamento giusto e l’aiuto del pubblico, possiamo fare davvero bene.”