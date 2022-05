Bonanza: la slot ispirata all’omonima serie western a colori

Qualcuno si ricorda ancora di Bonanza, la celebre e storica serie western andata in onda dal 1959 al 1973 in TV negli Stati Uniti, e in Italia in onda sulla Rai dal 1962 per ben 14 stagioni. A quel tempo non c’era le tv in straming, e una stagione durava in media 32 episodi, e così ogni settimana, alla stessa ora, tutti davanti alla TV a seguire le vicende della famiglia Cartwright, proprietaria del ranch di Ponderosa: l’immaginario western fatto di cavalli, stivali, pistole, cappelli da cowboy e la ricerca dell’oro in parte è stato alimentato da questa serie così popolare.

Tanto che la Big Time Gaming ha preso spunto propria da questa serie per creare una slot che sta spopolando tra i videogiocatori, una vera e propria caccia alle pepite d’oro con tanto di colonna sonora western: Bonanza slot.

La grafica è davvero accattivante, centratissima sul tema, e i jingle sonori sono perfettamente allineato al gioco. E allora, come si gioca a questa slot?

Come in ogni slot, anche in Bonanza bisogna incastrare più combinazioni per vincere il più possibile, allineando i simboli sullo stesso rullo indipendentemente dalla direzione (ovvero da sinistra a destra o viceversa). I rulli non hanno un numero fisso di righe, e nella parte alta della slot vi sono quattro carrelli che vanno a formare una riga extra. Potete, ovviamente, scegliere l’importo della giocata a partire da 20 centesimi fino a 20 euro.

Le linee di pagamento sono ben 117649, davvero tante, e con un RTP del 96%, vien voglia di tentare la fortuna, proprio come in una vera caccia all’oro!

I simboli di questa slot sono:

I candelotti

Le lettere che formano la parola GOLD

I classici 9, 10, J, Q, K, A

La gemma verde

Il rubino

La gemma blu

L’Ametista viola

I rulli sono 6 che si combinano su 7 righe, generando appunto ben 117649 combinazioni vincenti, in quanto si vince, avendo simboli uguali, ma di seguito da sinistra verso destra, indipendentemente dal punto esatto sul proprio rullo; inoltre, ad ogni vincita cambiano le combinazioni con altri simboli che arrivano dall’alto del rullo.

I 3 candelotti di dinamite sono il simbolo Wild della slot, e possono sostituire tutti gli altri simboli per creare combinazioni vincenti ad eccezione dello Scatter, rappresentato dalle lettere che vanno a formare la parola GOLD. Trovando almeno 3 simboli Scatter si attiverà la modalità Free spin, che vi darà qualche giro bonus.

L’ametista viola, invece, è la pietra preziosa più potente: paga con sole due apparizioni, ma se arriva a 6, moltiplica la vincita sino a 50 volte!

E allora, tutti a caccia di pepite preziose, ma ricordatevi di giocare con moderazione.