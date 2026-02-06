Una bomba a mano modello Srcn in uso all’Esercito Italiano, verosimilmente, residuata della Seconda Guerra mondiale, è stata rinvenuta nei pressi della spiaggia della Guitgia a Lampedusa. Il ritrovamento è stato fatto da alcuni cittadini, che hanno avvertito i carabinieri della Tenenza isolana. Il personale dell’Arma ha proceduto alla comunicazione alle Autorità competenti in materia, tra cui la Prefettura, anche per richiedere l’intervento degli artificieri, che dovranno prelevare l’ordigno bellico.

Da una prima valutazione, anche se serviranno altri accertamenti da parte di un pool di esperti, quella trovata sarebbe una bomba a mano, in cattivo stato di conservazione, ma perfettamente integra con innesco e cuffia inserita. L’intera area interessata è stata opportunamente delimitata, al fine di segnalarne il pericolo, e di impedire l’accesso a terzi, in attesa dell’intervento del personale specializzato per la rimozione, il trasporto e l’eventuale brillamento in una zona idonea.

