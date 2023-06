Nella suggestiva cornice del Madison e il panorama mozzafiato sulla baia della Scala dei Turchi, si è tenuta la nona edizione di Sicilia in Bolle, un evento che ha affascinato gli amanti delle bollicine e ha confermato il successo di questa manifestazione nel panorama regionale e nazionale.

La cena di gala a casa Barbadoro è stata un momento suggestivo, arricchito dalla presenza di illustri ospiti, tra cui il noto giornalista Gioacchino Bonsignore del Tg5. L’atmosfera era pervasa da un’energia contagiosa, mentre gli ospiti degustavano vini pregiati e conoscevano i nomi dei premiati nella serata di gala.

L’Associazione italiana sommelier delegazione di Agrigento e Caltanissetta ha svolto un ruolo fondamentale nello sviluppo di Sicilia in Bolle, contribuendo alla crescita significativa dell’evento negli ultimi anni. Questa edizione ha confermato la varietà e l’eccellenza dei vini prodotti in Sicilia.

Durante la serata di Casa Barbadoro, sono stati premiati i vini eccellenti che hanno conquistato i palati più raffinati. Tra questi, il Calamossa Mandrarossa si è aggiudicato il titolo di Miglior vino frizzante, mentre il Frappato brut Rosé Gurrieri è stato premiato come Miglior Charmat Rosé. Il Laví Extra Dry 2021 Colomba Bianca ha conquistato il titolo di Miglior Charmat bianco, mentre il Nero d’Avola extra brut Rosé 2018 Baglio del Cristo di Campobello è stato riconosciuto come Miglior Metodo Classico Rosé. Infine, il Barone Emanuele Pas Dosé 2011 Murgo ha ottenuto il titolo di Miglior Metodo Classico.

Sicilia in Bolle ha offerto un ricco calendario di eventi, regalando agli appassionati la possibilità di scoprire la diversità e l’eleganza delle bollicine siciliane. Dalle cuvée prestigiose alle sorprendenti varietà locali, i partecipanti hanno potuto immergersi in un mondo di sapori e profumi unici.

Ringraziamo gli organizzatori, i produttori e tutti coloro che hanno contribuito al successo di questa edizione di Sicilia in Bolle. L’evento si conferma come un’esperienza indimenticabile e non vediamo l’ora di tornare il prossimo anno per celebrare nuove emozioni nel magico mondo delle bollicine siciliane!