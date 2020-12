Bollette salate: I commissari del servizio idrico scaricano le responsabilità sull’Ati

AGRIGENTO. La Gestione Commissariale del Servizio idrico interviene sull’emissione delle bollette a conguaglio per portare a conoscenza di tutti gli utenti il testo della delibera n. 3/2020, adottata dalla stessa Assemblea Territoriale e dalla quale ciascuno potrà dedurre motivi e condizioni delle richieste, fatte all’utenza, secondo la legge. La Gestione Commissariale, come sempre, si dichiara comunque disponibile a concedere, a ogni Utente che si trovasse in condizioni di reale bisogno, la rateizzazione del debito, la cui riscossione è obbligatoria e legittima secondo la legge nazionale, nonostante gli ingiustificati ritardi consumati dall’Ati.