Bollette idriche salate, Di Caro ha chiesto l’audizione di Valenti

Il parlamentare regionale del Movimento Cinque Stelle, Giovanni Di Caro, rivendica di essere stato il promotore della riunione della commissione Ambiente e territorio dell’Ars, in programma la prossima settimana per discutere degli aumenti retroattivi delle bollette idriche. «Siamo alla follia – ha dichiarato – La presidente dell’assemblea dei sindaci agrigentini, Francesca Valenti, venga urgentemente in Commissione e fornisca idonee spiegazioni sul contenuto della delibera 3 del 2020 citata dall’ex Girgenti acque, ed il perché dell’applicazione delle nuove tariffe retroattivamente, a decorrere dal primo gennaio 2018». Di Caro spiega che l’iniziativa è stata presa da lui e che alcuni suoi colleghi di maggioranza hanno cavalcato l’onda.