AGRIGENTO – Dopo il secondo posto conquistato alla Muscle Competition di Catania lo scorso 5 ottobre, Angelo Iacono Quarantino è tornato sul palco e ha centrato un risultato straordinario: 1° posto assoluto alla PCA Italy di Pesaro, selezione ufficiale per il Mondiale in Galles.

Un trionfo che premia mesi di allenamento e dedizione, sotto la guida del coach Paolo Spataro della Palestra Muscle & Fitness di Siculiana, realtà che continua a collezionare podi e riconoscimenti nel panorama nazionale del bodybuilding.

Anche a Catania, infatti, il team aveva ottenuto un primo e un terzo posto con gli altri atleti della squadra.

E non finisce qui: nelle prossime settimane Angelo Iacono Quarantino e il coach Paolo Spataro saranno impegnati in nuove competizioni già in calendario prima del mondiale, con l’obiettivo di arrivare in Galles nella miglior forma possibile. Orgoglio, passione e risultati concreti per il team Muscle & Fitness Siculiana, che si conferma una delle realtà più forti e ambiziose del bodybuilding italiano.

