Inflitta la pena di 4 anni di reclusione, e 12.000 euro di multa, nei confronti di Calogero Gallo Cassarino, 41 anni, di Agrigento, residente a Porto Empedocle, per aver trasportato o comunque detenuto 531 grammi di sostanza stupefacente di tipo cocaina all’interno dell’autovettura da lui condotta. La condanna diventa definitiva con la pronuncia della Cassazione. La droga di qualità medio alta una volta immessa sul mercato, considerando anche la suddivisione in dosi allungate con altre sostanze, avrebbe fruttato circa 100mila euro.

Confermata la decisione del giudice per l’udienza preliminare del tribunale di Agrigento, Micaela Raimondo, dopo la ratifica del patteggiamento. L’altro imputato il 52enne Vincenzo Parla di Canicattì è stato condannato a due anni e otto mesi. L’arresto, lo scorso 17 luglio, è scattato a Favara dopo che i carabinieri del Nucleo investigativo del Reparto operativo di Agrigento, hanno bloccato la cessione del “carico” di cocaina che il 41enne stava effettuando in favore del canicattinese. In particolare, durante un mirato servizio, gli investigatori, hanno monitorato i due soggetti che erano fermo sui rispettivi veicoli.

Appena avvenuto lo scambio soldi-droga hanno deciso di intervenire con prontezza. La polvere bianca, sostiene l’accusa, avrebbe “fruttato” oltre 2.300 dosi medie.



