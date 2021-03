Bloccati mentre stavano scaricando rifiuti speciali: due denunciati

Due empedoclini sono stati “pizzicati” a smaltire illecitamente rifiuti senza autorizzazione. La scoperta nel corso di mirati controlli, finalizzati alla repressione di questo fenomeno, da parte dei carabinieri della Compagnia di Agrigento.

Si tratta di due pregiudicati empedoclini, di 49 e 34 anni, quest’ultimo sottoposto alla libertà vigilata. Entrambi sono stati denunciati per trasporto e smaltimento di rifiuti non autorizzato.

I due stavano per scaricare rifiuti solidi urbani, e speciali, che avevano trasportato con una Moto Ape. Li stavano abbandonando in un’area comunale, di via Aldo Moro, a Porto Empedocle. L’area di circa 30 metri quadrati, e il mezzo sono stati sequestrati.