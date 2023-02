Bloccano e rapinano tabaccaio: in azione tre banditi non armati

Tre delinquenti travisati e apparentemente non armati, hanno bloccato e accerchiato padre e figlio che avevano appena chiuso la loro tabaccheria. E’ accaduto, nella serata di sabato, nel quartiere di Borgalino a Canicattì. Uno di loro ha intimato di consegnare l’incasso della giornata, minacciando che in caso contrario avrebbero aperto il fuoco. I due hanno reagito, e sono riusciti a non consegnare l’incasso dell’attività commerciale.

Gli sconosciuti presi di sorpresa, però, sono stati costretti a dileguarsi quasi a mani vuote, arraffando soltanto un telefono cellulare di ultima generazione. Scattato l’allarme nella zona sono piombati i poliziotti del Commissariato di Canicattì. Sono state avviate le indagini. Gli agenti hanno cercato di identificare i malviventi avvalendosi anche dei filmati degli impianti di videosorveglianza della zona.