Blitz sul lungomare, sequestrata merce taroccata

Nuovo blitz interforze contro il fenomeno dell’abusivismo commerciale nella frazione balneare di San Leone. L’attività, intrapresa, sin dall’inizio della stagione estiva, in ossequio a precise determinazioni assunte in sede di Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica presieduto dal prefetto Dario Caputo, ha portato nel corso dello scorso weekend al sequestro di un notevole quantitativo di merce contraffatta.

Massiccio il dispiegamento di forze di polizia distribuito lungo il lungomare “Falcone-Borsellino”, nell’ambito di un dispositivo costituito da agenti della polizia di Stato, Carabinieri, militari della Guardia di finanza, e personale della polizia Locale di Agrigento. I servizi, attuati in base a precise direttive contenute in un’ordinanza emessa dal questore Rosa Maria Iraci, hanno portato al sequestro numerose scarpe e borse con marchi contraffatti.