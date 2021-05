Blitz nel centro storico, trovata droga: scattano due arresti

Dopo le risse dello scorso fine settimana, i carabinieri della Compagnia di Agrigento, e i militari dell’Esercito impegnati in “Strade sicure”, tra la serata e il pomeriggio di ieri, hanno letteralmente battuto “palmo a palmo” il centro storico di Agrigento, soprattutto la centralissima via Atenea, e tutti i vicoli e vicoletti circostanti.

I militari dell’Arma, nel corso di una perquisizione in un’abitazione di via Quartararo, hanno arrestato, in flagranza di reato, due gambiani di 22 e 20 anni. Sono stati trovati in possesso di 20 grammi di hashish, già suddivisi in dosi, e una decina di pasticche di ecstasy, oltre a 500 euro in contanti, ritenuto provento dell’attività di spaccio.

Uno dei due arrestati, su disposizione del sostituto procuratore di turno, è stato posto agli arresti domiciliari, l’altro, non avendo una fissa dimora, è stato invece trattenuto nelle camere di sicurezza.