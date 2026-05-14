Controllo mirato in una residenza per anziani nel comprensorio di Cammarata e San Giovanni Gemini. I carabinieri del nucleo Ispettorato del lavoro del Comando provinciale di Agrigento, insieme ai militari dell’Arma della locale Compagnia, hanno passato al setaccio l’intera struttura, nell’ambito di un servizio per la prevenzione e repressione dei reati inerenti la sicurezza sui luoghi di lavoro e l’aspetto sanitario.

Il controllo ha portato alla luce diverse criticità sul fronte normativo. L’amministratrice della società è stata denunciata, i stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento, per non aver garantito la sorveglianza sanitaria ai dipendenti, per la mancata consegna dei dispositivi di protezione individuale e per l’assenza di un’adeguata formazione e informazione sui rischi professionali.

Durante l’ispezione è saltato fuori anche un lavoratore assunto in modo irregolare. Sono state elevate ammende e sanzioni per circa 10mila euro. Nonostante le irregolarità amministrative e penali, gli ospiti sono stati trovati in buone condizioni di salute.

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