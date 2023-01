Blitz in un cantiere, irregolarità e operai in nero: denunciati due imprenditori.

Blitz dei carabinieri del nucleo Ispettorato del Lavoro del Comando provinciale di Agrigento, collaborati dai loro colleghi della Compagnia di Sciacca, in un cantiere edile allestito a Sambuca di Sicilia. Scoperte irregolarità e operai in “nero”. Al termine del controllo nel cantiere, il titolare dell’imprese edile, un trentasettenne di Sambuca di Sicilia, e il committente e datore di lavoro, un trentenne di Menfi, sono stati denunciati in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Sciacca.

Sono ritenuti responsabili di omessa sorveglianza sanitaria e formazione e informazione lavoratori, e mancata consegna dei dispositivi di protezione individuale. Il solo trentenne anche di non avere redatto il Piano operativo di sicurezza (il cosiddetto Pos). Sono state controllate le posizioni dei 5 lavoratori presenti, 4 dei quali risultati completamente “in nero”. I carabinieri hanno adottato il provvedimento di sospensione immediata dell’attività imprenditoriale, per gravi violazioni in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, e la presenza di l’operai “in nero”.

Ai due imprenditori sono state comminate ammende per complessivi 58.200 euro, e sanzioni amministrative per un totale di 20.500 euro.