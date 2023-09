Trovato un lavoratore “in nero” e mancato rispetto delle norme che garantiscono la sicurezza sui luoghi di lavoro. I carabinieri del nucleo Ispettorato del lavoro del Comando provinciale di Agrigento hanno controllato, sanzionato e denunciato la titolare dell’impresa che si sta occupando dei lavori di efficientamento energetico di un complesso di alloggi popolari di Montevago. I carabinieri del Nil che hanno operato, unitamente ai militari dell’Arma della Compagnia di Sciacca e agli ispettori del lavoro della Regione Sicilia, nell’ambito dell’operazione denominata “Vigilanza speciale Safety First”, al termine del controllo hanno ordinato anche la sospensione dell’attività imprenditoriale per gravi violazioni in materia di sicurezza.

A finire nei guai una trentacinquenne imprenditrice, che è risultata l’amministratrice unica della ditta, è stata denunciata, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Sciacca, perché ritenuta responsabile di non avere installato i parapetti su ponteggi contro caduta dall’alto; di mancata formazione dei lavoratori circa i rischi connessi dall’attività; di non avere aggiornato il Pos (Piano operativo sicurezza); per non avere collocato i servizi igienici di cantiere, per non avere fornito il Pimus (Piano di montaggio, uso e smontaggio dei ponteggi) e per la mancata collocazione dell’estintore in cantiere. Dopo avere accertato le omissioni all’impresa sono state comminate sanzioni amministrative pari a 3.300 euro e ammende per complessivi 30.500 euro.