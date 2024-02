Accertate delle irregolarità e l’impiego di lavoratori “in nero” nel corso di un controllo sulla sicurezza nei luoghi di lavoro in un cantiere edile, allestito in contrada “Bertolino”, a Menfi. Ad occuparsi dell’ispezione sono stati i carabinieri del nucleo Ispettorato del Lavoro del Comando provinciale di Agrigento, e i loro colleghi della Compagnia di Sciacca.

Un quarantenne, titolare di una ditta di costruzioni, è stato denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Sciacca. Deve rispondere di omessa sorveglianza sanitaria, mancata formazione e informazione e di non avere consegnato i Dpi (Dispositivi di protezione individuale) agli operai presenti in cantiere.

Controllate le posizioni dei cinque lavoratori presenti, due dei quali, risultati completamente “in nero”. I carabinieri hanno adottato il provvedimento di sospensione immediata dell’attività imprenditoriale. Alla fine dell’accertamento comminate ammende per complessivi 30.000 euro e sanzioni amministrative per un totale di 7.200 euro.