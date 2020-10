Blitz delle forze dell’ordine ad un matrimonio, ma gli invitati erano solo 25

“C’è un matrimonio in corso con 120 invitati”. Questa la segnalazione anonima giunta al 112, con riferimento ad un banchetto nuziale, con la presenza di un numero elevato di invitati, d opo dell’entrata in vigore del nuovo Dpcm, firmato, dal Governo nazionale, per contenere il contagio dal Covid-19.

L’arrivo delle forze dell’ordine, verso le 21:30, nel momento in cui il personale del locale, si stava apprestando a servire i secondi piatti. Il pranzo è stato, momentaneamente interrotto. In sala c’erano soltanto venticinque invitati, più i due sposi. Come da prassi tutti i presenti sono stati invitati a fornire i documenti, e sono stati identificati. Così come i responsabili del ristorante.

Tra i provvedimenti del Dpcm la limitazione dei matrimoni a 30 invitati. Ma il ricevimento della coppia agrigentina ne prevedeva effettivamente 120, come è stato accertato. Poi il numero è sceso per effetto del decreto sul Coronavirus. Concluso il controllo delle forze dell’ordine, il banchetto è ripreso, e sono state servite le altre portate, ma oramai con poca voglia di mangiare, e festeggiare da parte dei presenti.