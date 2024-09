Gli ospiti della comunità alloggio per disabili in territorio di Favara sono risultati in un numero superiore a quello previsto. Al legale responsabile della struttura, un cinquantenne agrigentino, è stata elevata una sanzione amministrativa di 1.032 euro, per inosservanza delle prescrizioni dell’autorità di Pubblica sicurezza.

L’ispezione è stata effettuata, nei giorni scorsi, dai carabinieri del nucleo Tutela salute. Sistematicamente, il personale del Nucleo antisofisticazioni e sanità di Palermo, supportati dai militari dell’Arma del Comando provinciale di Agrigento, effettuano questo genere di controlli.

E nell’ultimo in ordine di tempo è stata appunto, stando sempre alla contestazione, riscontrata l’irregolarità. Il blitz è scattato soprattutto per verificare le condizioni igienico-sanitario della struttura socio – assistenziale. Per fortuna tutti quanti sono stati trovati in buone condizioni, ma sono risultati alloggiati pazienti in numero superiore a quelli autorizzati.