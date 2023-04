Blitz antidroga: un indagato resta in carcere. Altri tre ai domiciliari

I giudici del Tribunale del Riesame di Caltanissetta hanno confermato la custodia in carcere per il sessantenne di Favara, Luca Calogero Lauricella, arrestato dai carabinieri lo scorso 20 marzo nel blitz “Wallon Drug”, perché ritenuto uno dei principali canali di rifornimento di droga per la presunta organizzazione criminale, che avrebbe spacciato fra le province di Agrigento e Caltanissetta. Il Riesame invece accogliendo in parte i ricorsi dei difensori hanno applicato gli arresti domiciliari al posto della custodia in carcere, nei confronti di Paolo Bellino, 23 anni, Rosario Lo Re, detto Dario, 42 anni e Calogero Grimaldi, 31 anni, tutti di Casteltermini. L’inchiesta della Dda nissena avrebbe fatto emergere l’esistenza di un’organizzazione criminale, operativa dal 2019 all’anno successivo. Durante le indagini sono state ricostruite tutte le fasi dell’attività illecita, dall’approvvigionamento dello stupefacente, prevalentemente cocaina e marijuana, allo smercio al dettaglio.