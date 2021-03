Blitz antidroga, sequestrata partita di cocaina: un arresto e una denuncia

Sorpreso a cedere a un acquirente un involucro di cocaina del peso complessivo di 5 grammi. Nella successiva perquisizione domiciliare in casa del presunto pusher, rinvenuto un ingente quantitativo di polvere bianca. Le manette ai polsi sono scattate per Calogero Luca Lauricella, 58 anni, di Favara, finito ai domiciliari, con l’accusa di cessione e detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Il “cliente”, 55 anni, di Cammarata, è stato denunciato, a piede libero, alla Procura della Repubblica di Agrigento, per detenzione di droga. L’operazione è stata portata a termine dai carabinieri della Compagnia di Agrigento, unitamente ai loro colleghi della Tenenza di Favara. Tutto quanto, l’altro pomeriggio, nel centro favarese. I militari dell’Arma hanno notato i due, e alla vista dello scambio, sono intervenuti. Poi sono stati fermati e condotti in caserma.

Subito dopo i carabinieri hanno proceduto a una perquisizione domiciliare nell’abitazione del 58enne, che ha consentito di scoprire altri 200 grammi di cocaina, e vario materiale per il confezionamento dello stupefacente. Inoltre sequestrata una somma in denaro di 5mila euro. La droga rinvenuta è stata sottoposta a sequestro e l’arrestato, espletate le formalità di rito, è stato condotto nella sua dimora, in regime di arresti domiciliari.