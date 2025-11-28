

Il nuovo trend per il Black Friday 2025 è quello del soggiorno esclusivo, dove oltre ai servizi di lusso non mancano le offerte dei ristoranti gourmet più prestigiosi. 😋

Siamo ormai lontani dai venerdì di novembre dove le offerte riguardavano soltanto i prodotti hi tech, l’abbigliamento e le valige, perché quest’anno è sceso in campo il settore degli hotel di lusso, che gioca in prima linea attraverso la promozione e la prenotazione diretta, evitando terze parti e quindi limitando i rincari delle commissioni. 💼🏨

Buongustai e turisti (due esemplari di esseri umani che spesso coincidono) sono d’accordo e se appartieni a queste categorie, è arrivato il momento giusto per prenotare una vacanza all’insegna del divertimento, della cultura e dei sapori tradizionali, prima che le offerte finiscano. ✈️🍷

Sconti fino al 40% con il Black Friday 2025

Il mix hotel di lusso con ristoranti gourmet è sicuramente una bomba di marketing che sta solleticando i desideri degli appassionati di viaggi e di cucina prelibata. Questo incrocio consente un doppio risparmio e il Black Friday 2025 è il momento giusto per approfittare degli sconti e concedersi un po’ di tempo per sé. 💎🍽️

Se sei alla ricerca di piatti prestigiosi e servizi esclusivi, ci sono diversi siti online che stanno promuovendo sconti vantaggiosi anche per i nuovi clienti. Tra le catene più attive in questo periodo, c’è Barceló Hotel Group, che ormai da diversi anni cavalca il trend degli hotel più esclusivi e quest’anno vuole regalare a tutti i turisti finestre di sconti che presentano un ampio raggio di offerte, con ribassi che partono dal 10% e arrivano fino al 40%. 🌍🏨

La selezione delle mete spazia dall’Europa all’Egitto, fino ai Caraibi e Messico e l’aspetto davvero interessante del Black Friday 2025 è che vola ben oltre gli sconti sulle camere.

Sul piatto della prenotazione diretta di Barceló ci sono diversi servizi esclusivi, benefit di ogni tipo come il late check out, crediti da sfruttare nelle strutture di lusso, promozioni transfer e soprattutto i ristoranti gourmet. 🍾👨‍🍳 Dai un’occhiata ai soggiorni di lusso in promozione Black Friday negli hotel Barcelò per scegliere qual è la meta più esclusiva adatta alle tue esigenze e alle tue tasche.

Le offerte Black Friday Gourmet 2025 dei migliori hotel stellati ⭐

La crescita delle offerte gourmet nasce dall’esigenza di vivere questo fenomeno in costante espansione, che negli ultimi anni è diventato un trend globale. Gli hotel di lusso che ospitano ristoranti stellati stanno integrando il pacchetto di offerte con crediti e bonus gastronomici, sconti sui menù degustazione e voucher, per consentire a ogni cliente di espandere l’esperienza di viaggio. 🍷🥂

Se fino a qualche tempo fa, l’esperienza gourmet dei ristoranti stellati negli hotel di lusso era una prerogativa dei clienti affezionati o iscritti alle newsletter, oggi le dinamiche di mercato hanno aperto le porte anche ai nuovi clienti, che potranno vivere un viaggio gastronomico sempre più esclusivo: a questo punto, se hai in programma un viaggio, non ti resta che prenotare. ✨

L’era della prenotazione diretta con un click 🖱️

Viaggiare è sempre una buona occasione per staccare la spina, rilassarsi, ma anche per festeggiare un compleanno, un anniversario e lo stesso matrimonio. Ce ne sono a valanga di motivi per partire, soprattutto adesso che l’hospitality sta cambiando ed è tornata l’era delle prenotazioni dirette. 🎉❤️

Questo significa non doversi muovere tra le piattaforme esterne e dover comparare prezzi, ma soprattutto, pagare in meno, perché è stata eliminata la commissione dei siti di viaggio, che si aggira tra il 10 e il 25%. A questo risparmio, aggiungi gli sconti che arrivano fino al 40% nel periodo Black Friday, più le promozioni gourmet, e avrai un bel bottino in più da spendere in viaggio. 💰✈️

Come ottimizzare le offerte del Black Friday: viaggia anche nel 2026 🌅

Tra gli aspetti più sorprendenti delle promozioni Black Friday 2025 c’è la finestra di viaggio più ampia, che come abbiamo accennato prima, si prolunga fino ai primi mesi del 2026: in alcuni casi le offerte arrivano anche fino all’estate.

In poche parole, quest’anno hai la possibilità di prenotare in anticipo vacanze gourmet in hotel esclusivi per il 2026, con sconti che consentono un margine di risparmio incredibile. 🌴💎

Per ottimizzare queste offerte devi prenotare con tempestività, ma anche agire in maniera strategica, perché se prenoti un hotel di lusso con ristorante gourmet per i mesi di aprile o maggio, oltre alle tariffe scontate avrai fatto anche jackpot per il clima più piacevole. Inoltre, in questi periodi le città e le mete di mare sono meno affollate, quindi otterrai anche questo ulteriore vantaggio. 🌞🌊

Questi sono soltanto alcuni esempi, perché pianificando in anticipo hai l’opportunità di personalizzare la tua vacanza, quindi scegliere una meta per un weekend o un viaggio più lungo. Insomma, il Black Friday 2025 ti offre la possibilità di prenotare un viaggio fino al 2026 e di vivere una vacanza da sogno negli hotel di lusso più esclusivi, con i ristoranti stellati che presentano la migliore cucina gourmet: più che peccati di gola, il vero peccato è non prenotare subito. 😍🍽️✨

