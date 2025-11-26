Black Friday Beauty Week: una settimana di sconti fino al 40% per prendersi cura di sé

L’appuntamento più atteso dell’anno nel mondo del beauty è arrivato. Dal 28 novembre al 5 dicembre, l’Istituto di Estetica Rigenerativa apre ufficialmente la Black Friday Beauty Week, una settimana interamente dedicata al benessere, con sconti fino al 40% su una selezione di trattamenti viso, corpo, epilazione e massaggi.

Un’occasione perfetta per regalarsi – o regalare – un momento di cura e rigenerazione, approfittando delle offerte più vantaggiose dell’anno.

Tra le proposte, spiccano:

–30% sui trattamenti viso antiage , ideali per dare nuova luminosità e compattezza alla pelle.

, ideali per dare nuova luminosità e compattezza alla pelle. –40% sui pacchetti di epilazione laser , per iniziare un percorso di efficacia e comfort a un prezzo irripetibile.

, per iniziare un percorso di efficacia e comfort a un prezzo irripetibile. Massaggio relax da 50 minuti a 50 euro , un invito a lasciarsi avvolgere da un momento di puro equilibrio.

, un invito a lasciarsi avvolgere da un momento di puro equilibrio. Combo manicure + pedicure a 40 euro, per una cura completa delle mani e dei piedi.

Per chi vuole sorprendere qualcuno con un dono speciale – o concedersi più sedute a condizioni esclusive – arrivano anche le Gift Card Black Friday, con un valore maggiorato:

ricarichi 50 euro e ne spendi 65, oppure ricarichi 100 euro e ne spendi 130. Una formula perfetta in vista delle festività natalizie.

La promozione è valida solo fino al 5 dicembre e i posti sono limitati. Per informazioni e prenotazioni: 320 1763207 / 0922 663786.

Prenota ora

📞 320 1763207 – 0922 663786

📍 Via XXV Aprile 96, Agrigento

🌐 nicuestetica.it –

Una settimana per dedicarsi al proprio benessere, con la qualità dell’Istituto di Estetica Rigenerativa e il fascino unico del Black Friday.

NICÙ – Estetica Rigenerativa

BLACK FRIDAY – Beauty Week

Dal 28 novembre al 5 dicembre

Sconti fino al 40% sui migliori trattamenti viso, corpo, massaggi ed epilazione laser.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp