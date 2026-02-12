Milano, 12 febbraio 2026 – Si chiude con un bilancio estremamente positivo la partecipazione del Comune di Santa Margherita di Belìce alla BIT – Borsa Internazionale del Turismo 2026, svoltasi a Milano dal 10 al 12 febbraio, all’interno dello spazio espositivo del Distretto Turistico Valle dei Templi.

Nel corso delle tre giornate, l’Amministrazione comunale ha avuto l’opportunità di presentare a una platea nazionale e internazionale di operatori, buyer e professionisti del settore turistico il modello di sviluppo culturale e territoriale della città, fondato su identità, patrimonio storico, eventi di qualità e promozione integrata.

Particolare attenzione è stata dedicata al Festival del Gattopardo – Premio Letterario Internazionale Giuseppe Tomasi di Lampedusa, giunto alla XXI edizione e in programma dal 31 luglio al 2 agosto 2026, con la serata clou di conferimento del Premio il 1° agosto, inserito tra i Grandi Eventi della Regione Siciliana e nella Rete dei Festival Letterari italiani.

Nel corso della conferenza stampa della DMO Distretto Turistico Valle dei Templi, alla quale ha preso parte l’Assessore al Turismo e Promozione Territoriale Deborah Ciaccio, è stata inoltre illustrata l’offerta culturale permanente di Santa Margherita di Belìce, che comprende il Palazzo Filangeri Cutò (inserito nel REIS – Registro delle Eredità Immateriali della Regione Siciliana), il Museo del Gattopardo, il Museo della Memoria, le ville storiche e i giardini.

“La partecipazione alla BIT – ha dichiarato l’Assessore Deborah Ciaccio – rappresenta un passaggio strategico per rafforzare il posizionamento di Santa Margherita di Belìce come destinazione culturale nel panorama turistico regionale e nazionale. La cultura, la letteratura e la memoria sono oggi strumenti concreti di sviluppo economico e sociale per le nostre comunità”.

Soddisfazione anche per l’attenzione riservata alle politiche di rete e alla collaborazione territoriale, che confermano il ruolo del Distretto Valle dei Templi come piattaforma di promozione unitaria e coordinata dell’offerta turistica dell’area.

Il Comune di Santa Margherita di Belìce torna dalla BIT 2026 con nuovi contatti, opportunità di collaborazione e una rinnovata consapevolezza del valore del proprio patrimonio, confermando la volontà di continuare a investire in una strategia di crescita fondata su cultura, qualità e identità territoriale.

