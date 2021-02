“Bilanci gonfiati”: Comune ammesso parte civile

Il giudice monocratico del Tribunale di Agrigento, Fulvia Veneziano, ha ammesso alla del Comune di Porto Empedocle, nell’ambito del processo sulle presunte falsificazioni dei bilanci del Comune empedoclino, che vede tra gli imputati l’ex sindaco di Agrigento, e Porto Empedocle, Lillo Firetto. Con Firetto sul banco degli imputati siedono l’ex dirigente dei servizi finanziari dell’ente, Salvatore Alesci, e 5 revisori dei conti: Francesco Maria Coppa, Rosetta Prato, Carmelo Presti, Enrico Fiannaca, ed Ezio Veneziano.

Nell’udienza precedete l’avvocato Farruggia aveva sollevato un’eccezione, sostenendo come il procedimento contabile, che ha escluso ogni responsabilità, ha fatto venire meno qualsiasi pretesa risarcitoria da parte del Comune. Si torna in aula il 22 aprile prossimo, per sentire i primi testimoni della lista del pubblico ministero Chiara Bisso.

Sono 4 le ipotesi di falso in atto pubblico che vengono contestate a Firetto, e si riferiscono alle attestazioni fatte nei bilanci che, in sostanza, sarebbero stati “gonfiati”, dal 2011 al 2014, inserendo fra le entrate la somma pagata dall’Enel a titolo di misure compensative, nell’ambito del rigassificatore, mai realizzato. Il giudice ha disposto il non luogo a procedere, per il solo Alesci, con riferimento al bilancio del 2011. Deciso il proscioglimento per tutti, in relazione all’attestazione del bilancio 2014-2015.