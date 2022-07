“Bike sharing”, al comune di Agrigento arrivano 58 bici elettriche

58 bici elettriche sono state consegnate, questa mattina, 18 luglio, al comune di Agrigento: mezzi a noleggio con il servizio “Bike sharing” che si muoveranno, su un apposito percorso, in vari punti nevralgici della città, da San Leone al centro passando per la zona archeologia. Nelle stazioni di Agrigento arriveranno i “bike box”, casette per bici con impianti di caricamento, che verranno installate in piazza Marconi, piazza Sinatra, stazione bassa e via Nettuno, a San Leone. Ma, in attesa del completamento, le bici saranno custodite all’interno di palazzo dei Giganti. Si attende , dunque, di vedere in giro per la città le bici la pedalata assistita. L’avvio del servizio rappresenterà un investimento della città sulla mobilità sostenibile e contribuirà a renderla più vivibile, più turistica e meno inquinata. Letteralmente bike sharing vuol dire “condivisione di una bicicletta” ed è un’iniziativa nata per spingere i cittadini ad abbracciare uno stile di vita più sostenibile ed economico affittando, quando serve, una bicicletta messa a disposizione nei centri urbani. Le prime iniziative di bike sharing sono state il frutto di amministrazioni lungimiranti che hanno deciso di mettere a disposizione della cittadinanza un parco bici da utilizzare e lasciare, al termine della corsa, in determinati punti di raccolta.