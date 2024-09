La polizia di Stato, a Sciacca, Menfi e nei paesi limitrofi, ha effettuato un capillare controllo del territorio, con il coordinamento del locale Commissariato, per contrastare e reprimere fenomeni delittuosi. L’operazione ha previsto l’impiego di 10 pattuglie e 30 poliziotti sia del locale ufficio di polizia che del reparto Prevenzione crimine di Palermo e della sezione polizia Stradale di Agrigento.

I risultati:

Posti di blocco effettuati: 18

Persone identificate: 351

Persone denunciate in stato di libertà: 3

Automezzi controllati: 138

Contravvenzioni per violazioni del codice della strada: 25

Veicoli sottoposti a sequestro o fermo amministrativo: 7

Punti della patente decurtati: 60

Documenti ritirati a seguito di sanzioni amministrative: 6

Controlli a pubblici esercizi: 7

Sanzioni amministrative a titolari di attività commerciali: 1

Controlli a persone sottoposte a misure di prevenzione, sicurezza o alternative alle detenzione: 52

Inoltre sono state sequestrate, ai fini della successiva confisca, diverse biciclette a pedalata assistita e motocicli per scopertura assicurativa, mancanza della patente di guida e modifiche alle caratteristiche costruttive. Inoltre 2 soggetti con pregiudizi sono stati deferiti all’Autorità giudiziaria per resistenza a Pubblico ufficiale ed uno perché trovato in possesso di un coltello di genere vietato. Nei confronti di quest’ultima persona, pluripregiudicato residente in altro comune fuori provincia, è stato avviato il procedimento amministrativo per l’irrogazione della misura di prevenzione del foglio di via con il rimpatrio obbligatorio dal comune di Sciacca, con l’inibizione a farvi rientro per 3 anni.