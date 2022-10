Durante la traversata dalla Libia alle coste siciliane, per alcuni giorni, ha bevuto acqua di mare. Una bambina di 2 anni e la madre, originarie del Burkina Faso, arrivate a Lampedusa, questa mattina, insieme con altri migranti, sono state trasportate in elisoccorso rispettivamente negli ospedali “Di Cristina” e “Civico” di Palermo in gravi condizioni. La bambina è in coma ed è stata intubata. Ha un edema polmonare. Gravi anche le condizioni della madre.