Benvenuto Giorgio Giulio Santonocito: il nuovo capo dell’ASP si presenta

Il commissario straordinario, Giorgio Giulio Santonocito, si presenta al personale della dirigenza Asp.

Questa mattina il neo commissario straordinario ha fatto visita all’Ospedale San Giovanni di Dio. Giorgio Giulio Santonocito, nella sua intensa mattinata, si è presentatoal personale della dirigenza Asp e lo fa nel segno della continuità volendo al suo fianco il direttore sanitario, Silvio Lo Bosco, il direttore amministrativo, Francesco Polo Tronca ed il commissario uscente Gervasio Venuti. Parole asciutte ma anche piene di fervore quelle che Santonocito ha scelto ieri pomeriggio, mercoledì 19 dicembre, per inaugurare il nuovo corso della sanità agrigentina e sancire i caratteri della sinergia operativa e della collaborazione che caratterizzeranno i rapporti tra il personale dirigente ed il vertice Asp. L’occasione è servita al neomanager per augurare un sereno Natale ai suoi collaboratori e per illustrare i primi passi e adempimenti che si accinge a compiere da subito, nonostante il periodo festivo, per assumere piena contezza della realtà aziendale.