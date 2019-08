Riapre in una nuova sede “Piccole Volpi” negozio di Via Atena che offre servizi per le mamme. Un punto di riferimento per chi cerca prodotti adatti a soddisfare ogni esigenza. Il negozio che adesso si trova a Porta di Ponte oltre ad organizzare corsi preparo offre anche una sala gratuita per mamme che devono allattare o cambiare il pannolino ai bambini. GUARDA IL VIDEO