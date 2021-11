Beni ecclesiastici: al via i lavori di manutenzione. Chiusa la cattedrale per tutto il mese

Così come annunciato nei giorni scorsi, chiudono alcuni beni ecclesiastici di Agrigento per lavori di manutenzione. Tra questi c’è la Cattedrale, il museo diocesano e la Chiesa di Santa Maria dei Greci che resteranno chiusi per tutto il mese di novembre. Cantieri aperti anche nella chiesa di San Lorenzo, in via Atenea, per il rifacimento della facciata barocca. Dovrebbero concludersi entro dicembre, invece, i lavori di restauro della chiesa del Purgatorio realizzati grazie al bonus facciate che consentirà di ottenere uno sconto in fattura del 90 per cento. L’importo dei lavori è di 350 mila euro. Si interverrà sulla conservazione delle statue in sommità, che appaiono lesionate e poco stabili. Previste anche operazioni di pulitura e consolidamento dei bassorilievi.