Belvedere porta dei Saccajoli rivede la luce

Dopo anni si riscopre il belvedere nel terrazzo ubicato sopra la Porta dei Saccajoli, ad Agrigento. I lavori nella struttura monumentale della cripta di Santa Lucia e della Porta dei Saccajoli, vanno avanti da qualche tempo: un progetto di architettura attiva di valorizzazione. L’area della Porta è nota agli agrigentini solo per evidenze legate a criticità e problematiche e non per il suo riconosciuto valore culturale. “Finalmente ci siamo”, commenta sui social l’ex sindaco di Agrigento, Lillo Firetto.

Le foto sono di Peppe Pitrone.