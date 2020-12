Belvedere Arancio rivede la luce – VIDEO

Spuntano i cittadini-giardinieri nel belvedere Arancio, una terrazza verde del centro di Agrigento con un panorama mozzafiato. “Diamo il nostro contributo per dimostrare il nostro amore per la città”, dice Salvatore Terrazzino, presidente dell’Associazione di volontari “I ragazzi della Trinacria”, che nei giorni scorsi hanno chiesto agli amministratori di aiutarli nella loro opera di pulizia e sistemazione della città e il sindaco e l’assessore hanno assicurato la massima collaborazione dell’amministrazione nel permettere la loro meritoria opera nell’interesse della comunità. Un “accordo” che ha dato il via libera a interventi di supporto alla manutenzione e alla pulizia dell’area verde. Si procede così a grandi passi verso la riconsegna agli agrigentini della Villa Arancio, al viale della Vittoria. Era stata chiusa qualche anno fa e, in assenza di interventi di manutenzione, l’aveva portata al degrado assoluto. Il sindaco Miccichè e l’assessore Giovanni Vaccaro si sono messi in testa di sistemarla e ridare alla città questo spazio verde che le era stato sottratto. Si è vista la situazione dell’illuminazione, sono state saldate le ringhiere che erano divelte e presto saranno istallate telecamere per il video-controllo. “Si tratta – dice l’assessore – di un giardino meraviglioso, sospeso tra la Valle dei templi, il mare ed il centro abitato. Da qui si gode un panorama mozzafiato. Devo dire che senza i volontari non saremmo mai riusciti ad ottenere questi risultati. Non mi stancherò mai di ringraziare i “Ragazzi della Trinacria” che hanno provveduto a sistemare il verde che era in totale abbandono. Ora si dovrà procedere a mettere a norma l’impianto elettrico, sistemare la pavimentazione e istallare le telecamere del sistema di sicurezza che saranno collegate alla centrale della Polizia Municipale. Successivamente si potrà finalmente procedere all’inaugurazione e alla restituzione della villetta alla città”. Ma le azioni di generosità nei confronti di un Municipio le cui casse non versano certo in buone acque non finiscono qui. L’assessore ha voluto ringraziare pubblicamente anche il commerciante Maurizio Alba, per la donazione di un decespugliatore. L’utilissimo attrezzo è stato affidato ai ragazzi della Trinacria e ai giardinieri comunali per poter intervenire con più facilità nelle aree verdi di competenza comunale. Nei giorni scorsi lo stesso commerciante si è adoperato direttamente per la pulizia dell’ex campetto di calcio, di Via Dante, che negli anni è diventato una discarica di ogni tipo di rifiuti.