Belushi, proiezione di film al femminile con la partecipazione di chi il cinema lo fa.

Non è mai facile organizzare serate dedicate al cinema con la partecipazione di chi il cinema lo fa. Le distanze, i costi, l’assenza di finanziamenti, costringono a limitare gli interventi al “minimo sindacale” mantenendo un buon standard culturale e osservando le leggi (e i prezzi) della distribuzione: c’è chi, come il Belushi, della legalità ne fa una regola di comportamento. “ Ma questo novembre – dice il Presidente del circolo Belushi di Agrigento, Antonio Barone– merita un ulteriore sforzo da parte nostra: cinema italiano, cinema al femminile, alla presenza delle autrici di due film che abbiamo amato e che il pubblico apprezzerà. CÙNTAMI, il road movie di Giovanna Taviani che sarà presente in sala con la giornalista Lidia Tilotta e, il giorno dopo, NEVIA di Nunzia De Stefano alla presenza della Sceneggiatrice Chiara A. Ridolfi.

Come per la rassegna di cinema francese, anche per questa mini , dedicata al nuovo cinema italiano declinato al femminile, è preferibile prenotare gli abbonamenti. Procederemo , dopo, al sorteggio dei posti in sala per coppie/gruppi.” Abbonamento alle due serate €7,00; abbonamento ridotto Belushi €6,00. Ingresso singolo €5,00.

Appuntamento al Teatro Posta Vecchia, sabato 20 e domenica 21 novembre, alle ore 20.