Bella e suggestiva: inaugurata la mostra “Le forme dell’Acqua”

Nel suggestivo scenario della caserma dei carabinieri “Biagio Pistone” è stata inaugurata la mostra di reperti archeologici, dal tema “Le forme dell’acqua. Usi gestione e paesaggio nell’antica Agrigento”. Presente il comandante della Legione Carabinieri Sicilia, il generale Rosario Castello. Mostra che resterà visitabile fino al 30 settembre, e che è il frutto della collaborazione tra il Parco Archeologico Valle dei Templi, e il Comando provinciale dell’Arma dei Carabinieri.

A tagliare il nastro della mostra archeologica il prefetto di Agrigento Maria Rita Cocciufa, e il direttore del Parco Archeologico Roberto Sciarratta. Gran merito per la riuscita dell’iniziativa culturale vanno al comandante provinciale Vittorio Stingo, e al maggiore Marco La Rovere.

La mostra, il cui percorso scientifico è stato curato dalle archeologhe Maria Concetta Parello e Donatella Mangione, si propone come un racconto storico intorno all’acqua: un tema di grande interesse a partire dall’antichità. Gli usi e la gestione dell’acqua nell’antica Agrigento approfonditi attraverso un percorso che prevede l’esposizione di reperti provenienti da ricerche antiche e recenti, supportati da un apparato didattico bilingue.

Oltre ai reperti archeologici, anche delle vignette per i piccoli che raccontano il percorso di nascita della città di Agrigento. “Oggi vogliamo lanciare un messaggio – dice il colonnello Vittorio Stingo -, dalla cultura c’è rinascita, quindi cultura come movimento per la rinascita della legalità”.