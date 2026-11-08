Nell’ambito di un servizio straordinario di controllo del territorio disposto dalla Questura di Agrigento per contrastare la microcriminalità, gli agenti della sezione Volanti hanno focalizzato l’attenzione su piazza Metello, portando a termine un importante intervento di sicurezza. Proprio nella piazza i poliziotti hanno intercettato e fermato un trentenne originario del Gambia, volto già ben noto alle forze dell’ordine e considerato un punto di riferimento per lo spaccio di sostanze stupefacenti nella zona.

Alla richiesta dei poliziotti di esibire i documenti di identità, l’uomo ha dichiarato di esserne sprovvisto. Una giustificazione che ha spinto gli agenti ad accompagnarlo immediatamente presso il gabinetto della Polizia Scientifica per sottoporlo ai rilievi fotodattiloscopici. I successivi accertamenti bio-dattiloscopici hanno confermato i sospetti: il trentenne è risultato essere completamente irregolare sul territorio nazionale.

Nei suoi confronti l’iter è stato immediato. Le autorità hanno disposto il trasferimento d’urgenza presso un Centro di Permanenza per il Rimpatrio (Cpr), dove l’uomo rimarrà trattenuto in attesa del definitivo rimpatrio nel Paese d’origine.

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