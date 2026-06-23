Sorpreso in contrada Serra Palermo in territorio di Comitini mentre, dopo essersi fermato con la propria autovettura, prelevava dal vano bagagli tre sacchi in plastica contenenti rifiuti domestici indifferenziati e li depositava sulla banchina stradale, dietro il guard-rail.

Nell’ambito dei servizi di controllo del territorio finalizzati alla prevenzione e al contrasto degli illeciti ambientali, i carabinieri della Stazione di Comitini hanno denunciato in stato di libertà un 67enne, residente in provincia, già noto alle Forze dell’Ordine, ritenuto responsabile di abbandono di rifiuti non pericolosi.

L’immediato intervento dei militari ha consentito di interrompere la condotta illecita, identificare il responsabile e procedere al sequestro del veicolo utilizzato per il trasporto e l’abbandono dei rifiuti.

L’attività si inserisce nel più ampio dispositivo di controllo del territorio predisposto dall’Arma dei Carabinieri per la tutela dell’ambiente e del decoro urbano, con particolare attenzione al fenomeno dell’abbandono incontrollato dei rifiuti, che rappresenta una grave forma di degrado e un danno per la collettività.

I controlli proseguiranno anche nelle prossime settimane, al fine di prevenire e reprimere comportamenti illeciti lesivi dell’ambiente e della salute pubblica.

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