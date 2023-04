Ha abbandonato rifiuti pericolosi: denunciato meccanico

Abbandono di rifiuti pericolosi. Con questa accusa un meccanico di Sciacca è stato denunciato durante un servizio di controllo della polizia Municipale. Gli agenti durante un controllo hanno trovato grossi sacchi di plastica, contenenti decine di filtri d’aria, filtri d’olio dai quali fuoriusciva lubrificante esausto, contenitori di plastica vuoti per olio motore, stracci intrisi, ricambi per auto in materiale ferroso e altri liquidi vari. Le indagini hanno consentito di risalire all’officina meccanica dove, prima di essere abbandonati, si trovavano quei rifiuti speciali. I rifiuti ritenuti pericolosi sono stati sequestrati.