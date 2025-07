Arredare, in generale, oggi che siamo catapultati da tantissimi stimoli, idee e suggerimenti, è molto difficile. Ancora più arduo lo è se gli spazi sono piccoli. Quando si parla di arredare non significa farlo solo per sé stessi ma anche per gli altri. Pensiamo a chi sta sistemando un appartamento o un ambiente che adibirà a B&B oppure a casa vacanza, in luoghi tanto belli e suggestivi, ma nei quali operare non è proprio facile come in un condominio fuori città. Pensiamo ai centri storici e nelle case di un tempo dove gli spazi sono caratteristici ma minimi. È qui che nascono le sfide più ardue.

L’ambiente non deve essere snaturato ma nello stesso tempo deve avere comunque tutti i comfort. E se gli spazi dedicati al bagno sono stretti, come regolarsi? Un tempo la stanza che veniva “sacrificata” era proprio quella del bagno. Quando parliamo di piccoli spazi ci riferiamo in media a stanze di 4-5 metri quadrati. Arredare un ambiente di queste dimensioni può comportare qualche difficoltà anche se seguendo alcuni trucchi la resa può essere efficiente e gradevole dal punto di vista estetico.

Se, infatti, il bagno è lungo e stretto, sicuramente c’è da rinunciare al mobiletto del lavabo, optando per un ripiano lungo e comodo. Qui si posiziona uno specchio molto grande così da dare maggiore ampiezza alla stanza. I pensili si collocano tutti lungo la parete e per la doccia si opta per il modello walk-in. Lo spazio verticale, infine, si sfrutta appendendo alle pareti scaffali e pensili che siano in linea con il design dell’ambiente.

E se il bagno è quadrato? Lo spazio in questo caso è più equilibrato ma comunque minimo: si sistema il lavandino da un lato e gli altri sanitari con la doccia dall’altro. In questo modo la distribuzione è armoniosa e funzionale. Da evitare pensili e armadietti che appesantiscono l’occhio scegliendo piuttosto mensole e scaffali aperti. I colori? Meglio quelli chiari che donano luminosità e fanno sembrare la stanza più grande.

