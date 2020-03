Basta ordinanze, Alongi: si stabilizzino i precari che tengono in piedi gli ospedali da Bolzano ad Agrigento

Basta ordinanze, gli italiani hanno capito! Si faccia una legge speciale per l’emergenza onde reperire risorse umane e tecnologiche. Non si possono più sentire bandi per personale sanitario a tempo determinato.

Nelle more, ed è la cosa più semplice da fare, si stabilizzino, senza se e senza ma, tutti i precari e gli incaricati che in questo momento tengono in piedi gli ospedali da Bolzano ad Agrigento.

È questa la risposta seria che il governo centrale deve compiere prima che sia troppo tardi. Ad affermarlo, tramite i sociale, è stato Geraldo Alongi, primario dell’Unità Operativa di cure Pallieative e Clinica del dolore del San Giovanni di Dio di Agrigento. Il riferimento è ai provvedimenti del governo nazionale che per fronteggiare l’emergenza Covid-19 ha annunciato 20mila assunzioni in tutta la nazione.