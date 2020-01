BASKET: Serie A. Provvedimenti disciplinari per Agrigento

Questi i provvedimenti disciplinari in merito alla prima giornata di ritorno di Serie A: ammenda di 2400 euro all’Allianz Trieste, di 2000 euro alla OriOra Pistoia, di 1000 euro alla S.Bernardo Cantu’ e alla Pompea Bologna, di 500 euro alla Grissin Bon Reggio Emilia. Squalifica per due gare agli atleti Dequan Marquez Jones (Alliamz Trieste) e Gasper Vidmar (Umana Venezia). In Serie A2, per il Girone Est squalifica del campo per una gara per la Unieuro Forli’, ammenda di 750 euro alla Agribertocchi Orzinuovi e alla Assigeco Casalpusterlengo e di 250 euro allo Sporting Club Juvecaserta; per il Girone Ovest, squalifica per una gara per l’atleta James Frazier Jr (Givova Scafati), ammenda di 500 euro alla M Rinnovabilie di 495 euro alla Edinol Biella.