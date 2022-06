Basket Playoff: primo match-point per la Fortitudo Agrigento

Dopo aver mantenuto il fattore campo a favore e conquistato le due sfide casalinghe, Agrigento venerdì sera con palla a due alle 21, si presenta al PalaSojourner, dove contro la NPC Kienergia Rieti, si gioca il primo match point per raggiungere la finalissima dei playoff che valgono il salto in A2. Forte di una vittoria facile nella prima sfida (78-63), faticosa la seconda (59-53), la squadra di Catalani dovrà resistere agli assalti laziali per provare a chiudere la serie già alla prima sfida utile. La squadra biancazzurra ancora una volta non avrà in quintetto Cosimo Costi, alle prese con il riacutizzarsi di un fastidio al ginocchio. Per coach Catalani c’è però Lorenzo Ambrosin che è stato il top-scorer delle prime due partite, 23 punti (5/10 dall’arco e 21 di valutazione) in gara uno e 21 punti nella partita di martedì scorso. Su una Rieti davvero mai doma, la differenza l’ha fatta proprio lui, l’innesto arrivato dalla serie A2 per rafforzare la squadra ai playoff ha dato il contributo di cui la squadra aveva bisogno. Nella seconda partita il primo quarto era andato in controtendenza rispetto a gara uno: Agrigento segna quasi il 50% dei punti totali ( 26 sui 59 con cui ha chiuso la gara) nei primi dieci minuti. Rieti dopo l’iniziale break di 6 a 0 provava a reagire affidandosi ad Antelli, stavolta decisamente in partita, ma andava comunque sotto di dieci. Il secondo parziale però è stato il più faticoso, con Agrigento che riesce a piazzare solo 7 consentendo a Kienergia di tornare a contatto. Se coach Catalani vorrà archiviare la serie già Ida questa sera dovrà sperare nella vena realizzata di Alessandro Grande, solo 2 punti in gara due, che nella sua regione di origine deve tornare l’autentico trascinatore che il pubblico della Fortitudo ha conosciuto in regular season. Il romano di nascita ha viaggiato infatti con una media di 50% dall’arco e 40% da due. Attenzione al metodo di valutazione dei due arbitri designati. Stefano Gallo di Monselice (Padova) e Cosimo Scena di Castellana Grotte (Bari) dovranno fare attenzione ai giocatori di Rieti che nelle due sfide precedenti hanno difeso con mani addosso agli avversari.