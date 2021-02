Basket, per Agrigento la vittoria arriva all’over time

Basket, a Crema per Agrigento la vittoria nel big match della decima giornata del campionato di Serie B girone B1 arriva all’over time (78-85). La squadra di Catalani ha portato ben 5 giocatori in doppia cifra, miglior realizzatore Saccaggi con 27 punti. Agrigento ha così riscattato la sconfitta dell’andata, unica nel 2020 tra le mura amiche. La Fortitudo rimane aggrappata alla testa della classifica sia pure in comproprietà con Benarreggio. Entrambe le formazioni sono a quota 14 punti. Nella prossima sfida, Agrigento al PalaMoncada ospita la Kleb Ragusa, reduce dalla sconfitta (70-60) sul parquet di Benarreggio.

Pallacanestro Crema – Moncada Energy Group Agrigento 78-85 (10-20, 22-16, 17-17, 22-18, 7-14)

Pallacanestro Crema: Luca Montanari 17 (5/10, 1/2), Riccardo Pederzini 14 (7/15, 0/1), Marco Arrigoni 14 (5/7, 0/1), Marko Dosen 12 (3/4, 2/5), Niccolò Venturoli 11 (1/1, 3/5), Carlo Trentin 6 (1/3, 0/0), Tommaso Bianchi 2 (1/1, 0/2), Gian marco Drocker 2 (0/1, 0/2), Pietro Del sorbo 0 (0/1, 0/2), Giacomo Leardini 0 (0/2, 0/0), Michele Galvano 0 (0/0, 0/0), Luca Bonvini 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 14 / 16 – Rimbalzi: 33 8 + 25 (Pietro Del sorbo 6) – Assist: 12 (Riccardo Pederzini 4)

Moncada Energy Group Agrigento: Andrea Saccaggi 27 (6/10, 4/11), Giovanni Veronesi 16 (4/7, 1/3), Alessandro Grande 14 (2/5, 3/6), Albano Chiarastella 12 (3/6, 0/3), Paolo Rotondo 10 (4/8, 0/0), Cosimo Costi 6 (1/2, 0/4), Giovanni Ragagnin 0 (0/1, 0/1), Andrea Tartaglia 0 (0/0, 0/0), Mait Peterson 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 21 / 30 – Rimbalzi: 38 11 + 27 (Albano Chiarastella 16) – Assist: 19 (Giovanni Veronesi, Albano Chiarastella 5)

Foto Leonardo Tomella – Pallacanestro Crema