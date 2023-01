Basket, per Agrigento c’è l’Urania

La Moncada Agrigento torna in Lombardia per una sfida dall’alto coefficiente di difficoltà. Sabato sera a Milano tra l’Urania, nell’anticipo valido per la 19ma giornata di campionato, sarà scontro diretto. Nell’ultimo turno L’Urania Milano è passa a Piacenza e ha agganciato Agrigento a quota 18 punti. La squadra di casa ha vinto anche la sfida di andata al PalaMoncada, ad oggi l’ultima sconfitta tra le mura amiche per la Fortitudo. La formazione di coach Cagnardi viene invece da una brutta sconfitta a Latina ed ha sicuramente voglia di riscatto e necessità di due punti importanti in vista della seconda fase della stagione. La Fortitudo farà a meno di Giuseppe Cuffaro, il play in settimana ha rescisso il contratto dopo 8 stagioni in biancoazzurro per accasarsi in serie B a Capo d’Orlando. Agrigento dunque proverà a riscattare la sconfitta casalinga del girone di andata, per riprendere il cammino verso i playoff: “Affrontiamo l’Urania Milano in quella che è la seconda trasferta consecutiva – ricorda coach Devis Cagnardi -. Si tratta di una squadra con grande personalità e la consapevolezza di avere talento offensivo diffuso e molto ben organizzato da coach Villa.Nella partita d’andata sono venuti a casa nostra strappando una vittoria all’ultimo secondo in una partita che ci ha ferito ed ancora ci ricordiamo bene, entreremo in campo come sempre per dare il meglio di noi e per dare battaglia ai nostri avversari”. In settimana parole di elogio sono state spese per salutare Cuffaro, che ha salutato Agrigento dopo ben sei stagioni consecutive. Affetto e stima sono stati esternati da entrambe le parti. L’agrigentino quest’anno aveva trovato poco spazio e non rientrava nei piani tattici della Fortitudo. Ora però testa alla partita odierna. Appuntamento dunque sabato sera alle 20, 30 al Palalido di Milano. Al seguito della squadra anche il presidente Gabriele Moncada.