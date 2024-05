La scalata salvezza della Moncada Agrigento comincia con il successo sulla diretta rivale Nardò. Una vittoria che mette subito in corsa la Fortitudo che domenica riceve al PalaMoncada Cento.

n punteggio di 61-68 in una partita estremamente combattuta che ha visto gli uomini di coach Pilot meritare pienamente il successo. Agrigento continua a nutrire speranze di salvezza alla fine di una stagione complicata, e questa vittoria potrebbe essere un passo cruciale verso questo obiettivo.

La prestazione di Ambrosin è stata straordinaria, con 27 punti e una valutazione di 29, mentre Cohill ha contribuito con 10 punti e il capitano Chiarastella ha registrato 9 punti e 8 rimbalzi. Nonostante i 30 punti segnati da Smith per il Nardò, non sono stati sufficienti per ottenere la vittoria.

La partita è iniziata in modo equilibrato, con Agrigento che ha preso un buon avvio grazie ai canestri di Chiarastella, Cohill e Ambrosin. Anche se il Nardò ha cercato di rispondere, Ambrosin e Caiazza hanno mantenuto Agrigento in vantaggio, portandolo a un +11 (9-20) al 7′, mentre i padroni di casa sembravano in difficoltà. Tuttavia, un break di 11-0 del Nardò ha riportato la partita in parità, ma Agrigento ha chiuso il primo quarto sul 20-23.

Il Nardò ha preso il controllo della partita nel secondo quarto, portandosi avanti di 4 punti, ma Agrigento ha risposto, riportandosi a -2 a metà del quarto. Grazie a una tripla di Ambrosin seguita da un libero realizzato da Cohill, la Moncada Agrigento ha riconquistato il vantaggio, ma il Nardò ha continuato a lottare, chiudendo il primo tempo sul 39-42.

Il terzo quarto è iniziato lentamente, ma Agrigento ha mantenuto il vantaggio, portandosi avanti di 7 punti a metà quarto e poi addirittura di 12 punti grazie alle prestazioni di Cohill, Ambrosin e Chiarastella. Il Nardò ha faticato a reagire, ma è riuscito a ridurre lo svantaggio a -9 alla fine del terzo quarto.

Nell’ultimo quarto, la Moncada Agrigento ha mantenuto il controllo del gioco, mantenendo sempre un vantaggio di 9 punti fino ai minuti finali. Nonostante gli sforzi di Smith e Nikolic per il Nardò, Agrigento ha gestito bene il vantaggio, sigillando la vittoria con una serie di tiri liberi, inclusi quelli decisivi di Ambrosin e Sperduto, che hanno fissato il punteggio finale a 61-68 a favore della Moncada Agrigento.

Arbitri: Rudellat di Nuoro, Lupelli di Aprilia e Tallon di Bologna Parziali: 20-23, 19-19, 8-14, 14-12 HDL Nardò Basket – Moncada Energy Agrigento 61-68 (20-23, 19-19, 8-14, 14-12) HDL Nardò Basket: Russ Smith 30 (7/8, 4/8), Wayne Stewart jr 9 (4/8, 0/4), Lorenzo Baldasso 8 (1/2, 2/6), Matteo Parravicini 8 (1/4, 2/5), Andrea Donda 2 (1/3, 0/0), Andrea La torre 2 (1/3, 0/3), Lazar Nikolic 2 (1/2, 0/4), Matteo Ferrara 0 (0/0, 0/0), Alessandro Ceparano 0 (0/0, 0/1), Antonio Iannuzzi 0 (0/0, 0/0), Lorenzo Scarano 0 (0/0, 0/0), Gabriele Barbone 0 (0/0, 0/0) Tiri liberi: 5 / 9 – Rimbalzi: 33 3 + 30 (Wayne Stewart jr 8) – Assist: 9 (Matteo Parravicini 3) Moncada Energy Agrigento: Lorenzo Ambrosin 27 (3/5, 4/8), Dwayne Cohill 10 (2/7, 2/6), Albano Chiarastella 9 (1/2, 2/4), Alessandro Sperduto 8 (0/1, 2/4), Jacob Polakovich 7 (3/12, 0/0), Davide Meluzzi 4 (1/7, 0/2), Emanuele Caiazza 3 (0/2, 1/3), Mait Peterson 0 (0/0, 0/0), Sadio soumalia Traore 0 (0/1, 0/0), Nicolas Morici 0 (0/0, 0/0) Tiri liberi: 15 / 18 – Rimbalzi: 38 9 + 29 (Jacob Polakovich 14) – Assist: 13 (Davide Meluzzi 6)