Basket, il miglior Grande non basta, Treviglio piega Agrigento

Alessandro Grande da 29 punti e 7 assist non basta ad Agrigento per evitare la sconfitta di Treviglio. I Lombardi rischiano di veder svanire il successo sul finale, grazie ad una sontuosa rimonta della Moncada che ancora una volta prova a gettare il cuore oltre l’ostacolo per provare a centrare la terza vittoria esterna stagionale e rientrare in griglia playoff. Ma i lombardi sfruttando i tiri da tre punti (alla fine saranno 32 punti, 5 rimbalzi, 7 falli subiti, 7/13 dalla lunga distanza): Marfo chiude con soli 13 punti, per effetto dei numerosi errori commessi, ma si conferma straordinario rimbalzata catturandone ben 10. Negri (12 punti) e Francis (9 punti e 4 rimbalzi). Decisive per la vittoria trevigliese le prestazioni di Giuri (glaciale dalla lunga distanza con un 6/9, chiude da top scorer dei suoi con 18 punti e 5 assist), Lombardi (15 punti, 8 rimbalzi, 4 assist e un’efficacia che non si vedeva da un pò), Clark (16 punti) e Marini (13 punti e 4 rimbalzi), molto bene anche Cerella (9 punti e 6 rimbalzi).

I tabellini

Gruppo Mascio Treviglio 86-82 Moncada Energy Agrigento (parziali: 22-22, 47-44, 67-60)

Gruppo Mascio Treviglio: Lombardi 15, Clark 16, Bruttini 7, Vitali 2, Corona n.e., Cerella 9, Marini 13, Abati Toure n.e., Giuri 18, Maspero, Marcius 6, Resmini n.e.. All. Finelli

Moncada Energy Agrigento: Marfo 13, Ambrosin 8, Grande 32, Costi, Chiarastella 2, Bellavia n.e., Peterson 6, Mayer, Francis 9, Negri 12. All. Cagnardi

Statistiche – Treviglio: 19/33 da 2, 9/19 da 3, 28/52 totale, 21/32 ai liberi; Agrigento: 20/39 da 2, 10/31 da 3, 30/70 totale, 12/16 ai liberi.

Arbitri dell’incontro: Enrico Bartoli di Trieste, Andrea Agostino di Chersicla di Oggiono (LC), Stefano De Biase di Udine.