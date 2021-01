Basket. Benvenuto 2021, colpaccio Agrigento: Bologna ko

Colpaccio Agrigento. Il 2021 si apre con una vittoria importante per la squadra allenata da coach Catalani. I biancazzurri, in trasferta, hanno battuto Bologna basket imponendosi con il punteggio di 82 a 93. Una partita giocata a ritmi alti e biancazzurri subito protagonisti. I primi due quarti sono stati ad opera dei padroni di casa ma poi, Agrigento, ha fatto la voce grossa. L’intensità difensiva di Albano Chiarastella ed i punti di Saccaggi e Grande hanno trascinato alla vittoria i biancazzurri. Il divario, Agrigento, lo ha creato nel terzo periodo di gioco. Il parziale di 21-30 ha raccontato di una partita solida per i biancazzurri. Nell’ultimo quarto Bologna ha provato ad impensierire ma Agrigento ha chiuso gli spazi ed ha portato a casa due punti fondamentali.

Bologna Basket 2016 – Moncada Energy Group Agrigento 82-93 (25-20, 23-25, 21-30, 13-18)

Bologna Basket 2016: Conti 18 (5/8, 1/6), Eugenio Beretta 18 (6/9, 1/2), Luca Fontecchio 17 (5/10, 2/5), Gabriele Fin 10 (2/2, 1/2), Jacopo Soviero 6 (2/8, 0/2), Andrea Graziani 5 (1/3, 0/1), Joel Myers 5 (1/3, 1/2), Lorenzo Guerri 3 (0/1, 1/1), Andrea Bianco 0 (0/0, 0/1), Alessandro Trepiccione 0 (0/0, 0/0), Stefano Costantini 0 (0/0, 0/0). All Rota

Tiri liberi: 17 / 24 – Rimbalzi: 31 11 + 20 (Eugenio Beretta, Gabriele Fin 6) – Assist: 17 (Jacopo Soviero 5)

Moncada Energy Group Agrigento: Saccaggi 21 (4/5, 3/5), Grande 21 (5/7, 3/6), Rotondo 19 (7/10, 0/0), Chiarastella 15 (5/8, 0/0), Veronesi 13 (2/4, 3/6), Cuffaro 2 (1/1, 0/1), Peterson 2 (1/1, 0/0), Ragagnin 0 (0/0, 0/4), Costi 0 (0/0, 0/0), Tartaglia 0 (0/0, 0/0). All Catalani

Tiri liberi: 16 / 21 – Rimbalzi: 30 5 + 25 (Albano Chiarastella 16) – Assist: 19 (Alessandro Grande 9)